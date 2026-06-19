«Τον σκοτώσαμε; Καλά κάναμε!»: Αισχρότητες από τους Ρομά έξω από τα δικαστήρια μετά τα ισόβια για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου

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Συγγενείς του καταδικασμένου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία, κάμερες και δημοσιογράφους

Ξέφυγε η κατάσταση έξω από τα δικαστήρια, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου, που είχε χάσει τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017.

Μετά την καταδίκη του πρώτου κατηγορούμενου σε ισόβια, Ρομά συγγενείς του επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία, κάμερες και δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο για να καλύψουν τη δίκη.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με φωνές, σπρωξίματα και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί έξω από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τον Alpha, μέσα στην ένταση φέρεται να ακούστηκε από άτομο η φράση «καλά κάναμε και το σκοτώσαμε», με αναφορά στον μικρό Μάριο, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Η επίθεση στα συνεργεία και η ένταση που ακολούθησε ήρθαν αμέσως μετά τη δικαστική κρίση, με την οποία ο βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια για τον θάνατο του παιδιού.

«Πήρε αυτό που του άξιζε»

Με λόγια συγκίνησης, ανακούφισης αλλά και αγωνίας για την επόμενη ημέρα μίλησε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τη φονική αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.

Ο πατέρας του παιδιού, που έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017 μέσα στο σχολείο του, τόνισε ότι η οικογένεια ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια έναν δύσκολο δικαστικό αγώνα, με σεβασμό στη μνήμη του Μάριου και με αίσθημα χρέους απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης.

«Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το δικαστήριο, έχοντας στα χέρια του τα στοιχεία, έλαβε «μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων». Όπως είπε, ο άνθρωπος που κρίθηκε ένοχος «πήρε αυτό που του άξιζε».

Ο ίδιος μίλησε για «ηθική ικανοποίηση», υπογραμμίζοντας ότι ο πολυετής αγώνας της οικογένειας είχε έναν ουσιαστικό σκοπό: να σταλεί ένα μήνυμα πως οι άσκοποι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή δεν μπορούν να συνεχίζονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

«Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρουν ένα τέλος», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα η απόφαση να λειτουργήσει θετικά για όλη την πόλη.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά του στην καθημερινότητα των κατοίκων, που, όπως είπε, θέλουν να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους χωρίς τον φόβο μιας αδέσποτης σφαίρας.

«Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά», ανέφερε.

Ο πατέρας του Μάριου δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τους φίλους του παιδιού, οι οποίοι έζησαν, όπως είπε, πολύ δύσκολες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια.

«Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά γι’ αυτούς», είπε, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τη δικαστική υπόθεση υπάρχει μια παιδική ζωή που χάθηκε άδικα και μια ολόκληρη γενιά παιδιών που σημαδεύτηκε από την τραγωδία.

«Θα αναπαυτεί η ψυχούλα του»

Την ικανοποίησή τους για την απόφαση του δικαστηρίου που εξέταζε την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι εξέφρασαν οι συνήγοροι της οικογένειας.

«Εννέα ολόκληρα χρόνια μετά την τραγική απώλεια του Μάριου, ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε. Εννιά χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου μάς ικανοποιεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είχαμε ταύτιση απόψεων τόσο των τακτικών όσο και των λαϊκών δικαστών. Έχουμε απόλυτη πεποίθηση ότι σήμερα το βράδυ μετά την απόφαση αυτή, η ψυχούλα του Μάριου επιτέλους θα αναπαυτεί» τόνισε ο Θεόδωρος Μαντάς.

Από την πλευρά του, ο έτερος δικηγόρος της οικογένειας, Στάθης Σκαλούμπακας, είπε:

«Μετά από εννιά χρόνια αβάσταχτης προσμονής για την οικογένεια, σήμερα μπορούμε ευπροσώπως να πούμε ότι η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ, πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα. Ένα πολύ ηχηρό μήνυμα, το οποίο μήνυμα ελπίζουμε να περαστεί στην περιοχή και να μπορέσουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι να ζούνε ευυπόληπτα, όπως ελπίζουμε και μπορούμε να ζούμε όλοι μας».