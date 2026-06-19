Ισόβια στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι

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«Δολοφονούνται παιδιά σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης»

Ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής, στο Μενίδι, κρίθηκε ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση. «Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν πολύ δύσκολη αλλά ήταν ομόφωνη» ανέφερε η πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο, κρίθηκε ομόφωνα αθώος, από το δικαστήριο το οποίο υιοθέτησε εισαγγελική πρόταση.

Το δικαστήριο στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα αναγνωρίσει ελαφρυντικά στο κατηγορούμενο γεγονός που θα καθορίσει και την ποινή που θα επιβληθεί. Στο εδώλιο κάθισαν δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο την μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα.

«Δολοφονούνται παιδιά σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης»

Νωρίτερα , σε μια συγκλονιστική αγόρευση ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την καταδίκη , χωρίς κανένα ελαφρυντικό, του βασικού κατηγορουμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για

«μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας» σημειώνοντας πως

δυσκολεύεται να αντιληφθεί «τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου εξηγώντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του, πρόταση η οποία υιοθετήθηκε.

Ισόβια κάθερξη

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στον βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του Μάριου Σουλούκου , στις 8 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια της σχολικής εορτής, στο Μενίδι.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα ενώ δεν αναγνωρίστηκε στον καταδικασθέντα κανένα ελαφρυντικό .

Το Δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα που ζήτησε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον κατηγορούμενο.

«Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγαλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθειρξης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός και η πρόταση του έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από το κατάμεστο ακροατήριο.

«Είπα ήδη ότι δεν συνιστά λόγο χαράς αυτό» ήταν η αντίδραση του εισαγγελέα .

Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης επί της ενοχής, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας «Μαριούλι μου, παιδί μου» ενώ σε κλάματα ξέσπασε και ο καταδικασμένος.

«Είναι αθώος ο άνδρας μου σας παρακαλώ» είπε η σύζυγος του καταδικασθέντα ενώ ολοκληρωνόταν η διαδικασία . Την ίδια ώρα ο κατηγορούμενος φώναζε «είμαστε αθώοι… δεν το έκανα εγώ, φάγαμε ισόβια με τίποτα. Ισόβια γιατί έκανα κάτι;».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου