Εκβίαζαν 52χρονο με εμπρησμούς και ξυλοδαρμό στην Πιερία

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Επιχειρηματικές διαφορές εξετάζουν οι Αρχές ως κίνητρο

Επιχειρηματική αντιπαλότητα φαίνεται να κρύβεται πίσω από υπόθεση εκβίασης και σειράς επιθέσεων με εμπρησμούς εις βάρος 52χρονου επιχειρηματία, από εγκληματική ομάδα, της οποίας τη δράση αποκάλυψε αστυνομική έρευνα στην Πιερία.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες- μεταξύ αυτών 34χρονος και 54χρονος με κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της δράσης της ομάδας, όπως επίσης 53χρονος που φέρεται να είχε επιχειρησιακό ρόλο. Στη δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο άτομα με ρόλο στην υλοποίηση των επιθέσεων.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τέσσερις επιθέσεις με εμπρησμούς ή απόπειρες εμπρησμού σε οχήματα ιδιοκτησίας του 52χρονου επιχειρηματία, της εταιρείας του και του γιου του που σημειώθηκαν από το καλοκαίρι του 2025 έως τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους σε περιοχές της Πιερίας και της Λάρισας. Επιπλέον, περιλαμβάνεται περιστατικό ξυλοδαρμού του γιου του επιχειρηματία τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του 34χρονου συλληφθέντα διατηρεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με εκείνη του παθόντα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό υπόβαθρο της φερόμενης εγκληματικής δράσης.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 8.050 ευρώ, 40 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας, η οποία φέρεται να είχε παραποιηθεί ώστε να εμφανίζει αλλοιωμένες μετρήσεις. Παράλληλα, στο σπίτι του 53χρονου διαπιστώθηκε, με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ, παράνομη ηλεκτροδότηση, ενώ κατασχέθηκε και όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και των δύο ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης που τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον ανακριτή.