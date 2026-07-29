Έπεισαν 74χρονη να αφήσει λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ έξω από το σπίτι της

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Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 25χρονου

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 74χρονης που τελέστηκε τον περασμένο Μάιο σε περιοχή του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, στην Πιερία, με λεία χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 70.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 25χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη στην ηλεκτροδότηση, την έπεισε να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο είχε και να το τοποθετήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού, δήθεν μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 25χρονος φέρεται να παρέλαβε τις λίρες και τα κοσμήματα διαφεύγοντας με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του όσο και για την τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.