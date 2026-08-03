Καλύτερη εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς σε Πιερία και Κιλκίς

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Συνεχής η μάχη της πυρόσβεσης

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 11:30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρυσης, στο Κιλκίς. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα καθώς και δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες και ο Δήμος Κιλκίς, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.