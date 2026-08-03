Φωτιά στην Δυτική Αττική: Μηνύματα του 112 για απομάκρυνση από Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο, ΒΙΠΕ Μεγάρων – Παπά Περιβόλι

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Μεταφέρονται γρήγορα οι φλόγες και δυσχεραίνει η κατάσταση

Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, 'Ανω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κανδήλι, 'Ανω Βλυχάδα και 'Αγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο.

Αν βρίσκεστε στην περιοχή ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα».