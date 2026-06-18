Αντιδράσεις στο Ηράκλειο για την εγκατάσταση δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών

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Οι κάτοικοι δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους

Στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών, στο ύψος των Αθανάτων, έγινε διαμαρτυρία πολιτών και τοπικών φορέων, με επίκεντρο την γνωστοποίηση πως στην περιοχή τους θα εγκατασταθεί δομή προσωρινής κράτησης μεταναστών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 18-6-2026, έγινε γνωστό πως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τόσο τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, όσο και το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό ότι ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο, επιλέχθηκε ο χώρος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη , στο 10ο χλμ της Εθνικής Οδού Ηρακλείου- Μοιρών.

Οι κάτοικοι αντιδρούν λέγοντας ότι δεν πρόκειται για κατάλληλο χώρο, ενώ δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.