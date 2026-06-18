Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

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Στόχος η λειτουργία της εντός Ιουλίου

Την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, ως προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενημερώνοντας σχετικά τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, και τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, κλιμάκια έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον συγκεκριμένο χώρο και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, ώστε η δομή να τεθεί σε λειτουργία εντός του Ιουλίου.

Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή διαχείρισης μεταναστών, στα πρότυπα της αντίστοιχης εγκατάστασης που λειτουργεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά. Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται για μια λύση που δεν θα επιβαρύνει την τοπική κοινωνία, καθώς οι νεοεισερχόμενοι μετανάστες θα παραμένουν εκεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τη μεταφορά τους σε δομές της ενδοχώρας.

Η επιλογή των αποθηκών Σκουλούδη έρχεται μετά από μήνες συζητήσεων μεταξύ του υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου στο Ηράκλειο, οι οποίες δεν κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η ανάγκη για άμεση λύση κατέστη ακόμη πιο επιτακτική λόγω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου και της ακαταλληλότητας του προσωρινού χώρου που χρησιμοποιείται σήμερα στο «Ψυγείο» του λιμανιού.

Η επιστολή Πλεύρη και η πίεση από τις αυξημένες αφίξεις

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή που απέστειλε ο Θάνος Πλεύρης προς τον περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ζητούσε την παραχώρηση του χώρου του παλαιού ΚΤΕΟ Ηρακλείου για διάστημα έξι μηνών, ως προσωρινή λύση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στην επιστολή του, ο υπουργός περιέγραφε την αυξημένη μεταναστευτική πίεση που δέχεται η Κρήτη και υποστήριζε ότι η δημιουργία οργανωμένου χώρου προσωρινής διαχείρισης αποτελεί άμεση αναγκαιότητα.

Όπως ανέφερε, κατά το τελευταίο έτος καταρτίστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών στο νησί, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία δύο προσωρινών χώρων διαχείρισης, ενός στο Ηράκλειο και ενός στα Χανιά, καθώς και την ταχεία μεταφορά των αφιχθέντων μεταναστών στην ενδοχώρα για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου ή την έναρξη διαδικασιών επιστροφής στις περιπτώσεις απόρριψης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο υπουργός σημείωνε μάλιστα ότι η δημιουργία των δύο προσωρινών δομών αποτέλεσε αρχικά πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία το υπουργείο αποδέχθηκε και επιχείρησε να υλοποιήσει.

Στην ίδια επιστολή, ο κ. Πλεύρης είχε κάνει λόγο για «υποδειγματική συνεργασία» με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χανίων, επισημαίνοντας ότι ο προσωρινός χώρος στην Αγυιά λειτουργεί ήδη χωρίς προβλήματα, παρότι βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.

Αντίθετα, όπως υποστήριζε, στο Ηράκλειο δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί αντίστοιχος χώρος, με αποτέλεσμα η διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων να πραγματοποιείται μέχρι σήμερα σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις εντός του λιμανιού.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην επιστολή, ο Δήμος Ηρακλείου είχε γνωστοποιήσει εγγράφως την αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλου χώρου, ζητώντας από το υπουργείο να στραφεί στην αναζήτηση ιδιωτικών εκτάσεων.