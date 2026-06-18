Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Δίωξη για ανθρωποκτονία στην έκπτωτη δήμαρχο Αναστασία Χαλκιά

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Η δικαιοσύνη πλέον ανοίγει ξανά τον φάκελο της τραγωδίας

Ανατροπή μεγατόνων σημειώνεται στην υπόθεση του θανάτου του 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024. Ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια εις βάρος επτά προσώπων, ανάμεσα στα οποία φιγουράρει η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας, Αναστασία Χαλκιά.

Η δίωξη, που στρέφεται επίσης κατά δύο πρώην αντιδημάρχων, δύο δημοτικών υπαλλήλων και δύο μηχανικών, έρχεται μετά από έφεση του πατέρα του θύματος. Ο χαροκαμένος πατέρας είχε καταθέσει μήνυση για εγκληματικές παραλείψεις στην ασφάλεια του μοιραίου παιχνιδιού, η οποία αρχικά είχε απορριφθεί από τον εισαγγελέα Χαλκιδικής. Η δικαιοσύνη πλέον ανοίγει ξανά τον φάκελο της τραγωδίας.

Διαφορετική άποψη όμως είχε ο αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης που έκανε δεκτή (ως ουσιαστικά βάσιμη) την προσφυγή τού μηνυτή πατέρα κατά της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης και με διάταξή του είχε παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν τα εγκαλούμενα πρόσωπα τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Μετά το πέρας της έρευνας και την αξιολόγησης των ευρημάτων της, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής να απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πράξη που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω πρόσωπα έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με άλλη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), υπόθεση που έχει προσδιοριστεί να δικαστεί στο τέλος του έτους στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου).

Για τον θάνατο του 19χρονου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών μετά από πολύμηνη δίκη καταδίκασε το περασμένο Σάββατο τέσσερα πρόσωπα σε ποινές που φτάνουν τα ισόβια.

Συγκεκριμένα με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης (και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών) καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, σε κάθειρξη 9 ετών η σύζυγος του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), σε κάθειρξη 6 ετών ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (με την ονομασία «Crazy Dance») και σε κάθειρξη 13 ετών ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.