Μυστήριο με την εξαφάνιση 45χρονης στην Κρήτη: Δεν αποκλείεται το σενάριο εγκληματικής ενέργειας – Τι λέει ο εργάτης που την είδε για τελευταία φορά

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Η Σταυρούλα Λεβεντάκη αγνοείται για 18 ημέρες

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Η γυναίκα παραμένει αγνοούμενη για 18η ημέρα, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν ακόμη και το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Τις τελευταίες ώρες κατέθεσαν στις Αρχές τέσσερις εργάτες που είχαν επαφές με την 45χρονη, καθώς και ο αδερφός της. Όλοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι συνέβη μετά τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας την ημέρα της εξαφάνισής της.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο 30 Μαΐου στην περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων, όπου είχε επισκεφθεί το πατρικό της σπίτι. Λίγο αργότερα συναντήθηκε με εργάτη προκειμένου να τον πληρώσει για εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε αγροτική έκταση της οικογένειας.

«Με ρώτησαν πώς τη βρήκα και τι συζητήσαμε. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στην Ασφάλεια για κατάθεση», ανέφερε ο εργάτης που εξετάστηκε από τις Αρχές.

Μετά τη συνάντηση, η 45χρονη φέρεται να κατευθύνθηκε προς στάση λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν. Γυναίκα που την είδε λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της μίλησε για την τελευταία τους οπτική επαφή.

«Της έκανα ένα γεια από το παράθυρο, μου έγνεψε με το κεφάλι και συνέχισε τον δρόμο της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από εκείνο το σημείο και μετά, το τι ακριβώς συνέβη παραμένει άγνωστο. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν η γυναίκα επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο ή αν συνέβη κάτι διαφορετικό πριν φτάσει στον προορισμό της.

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό στους ερευνητές είναι το κινητό τηλέφωνο της 45χρονης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η συσκευή εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς Χανίων, πριν απενεργοποιηθεί.

Έκτοτε δεν έχει καταγραφεί καμία κίνηση του τηλεφώνου, ενώ η γυναίκα δεν επικοινώνησε με συγγενείς, φίλους ή συναδέλφους της.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τη διαδρομή που ακολούθησε η 45χρονη πριν εξαφανιστεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις προσώπων από το οικογενειακό, επαγγελματικό και φιλικό της περιβάλλον, με στόχο να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να φωτίσει την υπόθεση.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 30 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00, εξαφανίστηκε η Λεβεντάκη Σταυρούλα, 45 ετών, από την περιοχή της Αγιάς των Χανίων Κρήτης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λεβεντάκη Σταυρούλα έχει ύψος 1,73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.