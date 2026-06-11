Κατάσχεση 5,6 εκατ. λαθραίων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπων Έβρου

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Oι διαφυγόντες δασμοί και φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 1,15 εκατ. ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων επέφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπων Έβρου.

Ειδικότερα, ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, προχώρησαν στον έλεγχο φορτηγού οχήματος που εισήλθε από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα, επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας. Ο οδηγός είχε εφαρμόσει τη λεγόμενη «μέθοδο της τάπας», τοποθετώντας στο πίσω και στα πλάγια νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ), προκειμένου να αποκρύψει το παράνομο φορτίο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συνολικά κατασχέθηκαν 5.627.600 τσιγάρα, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 1,15 εκατ. ευρώ.

Ο οδηγός συνελήφθη και κρατείται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται ενδεχόμενη σύνδεση της υπόθεσης με ευρύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου.