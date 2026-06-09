Αντιδράσεις στο Ηράκλειο για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

0

Θα γίνει πορεία διαμαρτυρίας

Την αντίδρασή τους διατύπωσαν, Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας Δομής Προσωρινής Κράτησης Μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας να υποστηρίζει πως πρόκειται για μη κατάλληλη επιλογή και επιβαρυντική για τον τόπο.

Στο πλαίσιο συνέχειας του Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη δομή μεταναστών, αποφασίστηκε η έναρξη κινητοποιήσεων. Ως πρώτη δράση, όπως τονίστηκε, αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ προς την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπου εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων θα ζητήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τη Διοικήτρια για την επίσημη έκθεση των θέσεων και των επιχειρημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η πορεία θα ξεκινήσει στις 11:00 από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού.

«Η τοπική κοινωνία έχει πλήρη επίγνωση του τι επιχειρείται και αντιδρά με σοβαρότητα και ενότητα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, προσθέτοντας πως:

«Μια τέτοια εγκατάσταση δεν μπορεί να χωροθετηθείστο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ κι εν γένει στον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της χώρας. Είναι άδικη, παράλογη και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχειώδες κριτήριο. Δεν νοείται να συνυπάρξουν αυτές οι χρήσεις σε μια περιοχή με σαφή αναπτυξιακή φυσιογνωμία. Αύριο θα είμαστε όλοι παρόντες, συντεταγμένα και μαζικά, για να διατυπώσουμε καθαρά τη θέση μας και να προστατεύσουμε τον τόπο και τον Τουρισμό μας» πρόσθεσε ο κ. Δοξαστάκης.