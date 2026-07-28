Σε ύφεση η φωτιά στο Ηράκλειο στην ευρύτερη περιοχή Φαβριανών

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Ξέσπασε σε αγροτοδασική και γεωργική έκταση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική και γεωργική έκταση στις 17:45, στην ευρύτερη περιοχή Φαβριανών Ηρακλείου Κρήτης.

Στο πεδίο της φωτιάς η οποία αυτή την ώρα είναι σε ύφεση και οριοθετημένη, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, δρουν για την πλήρη κατάσβεση της 32 πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή δύο ελικοπτέρων. Παράλληλα ο Δήμος Μίνωα-Πεδιάδας έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση του πυροσβεστικού έργου.

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Ηρακλείου βρίσκονται στον χώρο της φωτιάς προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.