Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας – Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά

0

Πώς έχασε τη ζωή του ο 67χρονος εργάτης

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι συλληφθέντες μεταξύ αυτών κι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε τη Δευτέρα (27/7) σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου εργάτη.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας, 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας 46 ετών, ως υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία διαπιστώθηκαν παραλείψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το ERTNews φαίνεται καρέ-καρέ η στιγμή της έκρηξης και ο μαύρος καπνός ενώ μαρτυρίες αναφέρουν πως αυτή ακούστηκε ακόμη και στο Λουτράκι.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, από την έκρηξη, έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου.

Από τους πέντε εργαζόμενους που ήταν στις εγκαταστάσεις, οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκαύματα ένας 37χρονος, ελληνικής καταγωγής, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως τη στιγμή του δυστυχήματος πραγματοποιούταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις επισημαίνουν πως οι εργασίες θεωρείται πιθανόν να προκάλεσαν ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φονική έκρηξη.

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας της Δ.Α.Ε.Ε..

Τέλος, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρή σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπευθύνους ασφαλείας και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας και πυροπροστασίας και να μην προβαίνουν σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.