Ξέσπασε φωτιά στη Μεσαρά Ηρακλείου

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Καίει αγροτοδασική έκταση

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε στο χωριό Αληθινή στον Δήμο Φαιστού και στις 14:22 απεστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.