Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Πτώση 30χρονης από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

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Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ

Πανικό προκάλεσε στο Μοναστηράκι η πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Αθηνάς 2.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα, η οποία είναι περίπου 30 ετών, και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.