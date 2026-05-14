Τραγικό φινάλε στην Ηλιούπολη: Πέθανε και η άλλη 17χρονη που έπεσε με τη φίλη της από ταράτσα

Το κορίτσι νοσηλευόταν στην Εντατική του ΚΑΤ, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση

Στην εντατική και πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλευόταν η 17χρονη που έπεσε από ταράτσα στην Ηλιούπολη και τελικά πέθανε, όπως ανακοινώθηκε από το ΚΑΤ.

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της» ανακοίνωσε το ΚΑΤ.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στην ζωή και είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερες από 20 ειδικότητες επιχείρησαν να βοηθήσουν για να τα καταφέρει, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε.

Κι ενώ το φινάλε της υπόθεσης είναι τραγικό, οι αρχές ερευνούν σημειώματα και κινητά τηλέφωνα, την ώρα που τα στοιχεία για την αύξηση της εφηβικής αυτοκτονικότητας προκαλούν σοκ και έντονο προβληματισμό.