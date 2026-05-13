Ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος, λόγω του θανάτου της 17χρονης που πήδηξε στο κενό από ταράτσα

0

Πένθος σε όλη την περιοχή, ενώ χαροπαλεύει η φίλη της

Ο θάνατος της 17χρονης έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης. Η δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και κήρυξε τον δήμο σε τριήμερο πένθος.

«Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και τονίζει πως κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες, πως αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου και πως οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

Την ίδια στιγμή στην εντατική βρίσκεται η φίλη της, η οποία δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.