Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας – Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της

Το άλλο κορίτσι δεν κατάφερε να επιζήσει παρά τις προσπάθειες των γιατρών

Εξαιρετικά κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 17χρονης που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, στο ΚΑΤ.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης «σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».