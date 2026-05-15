Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για τα δημοσιεύματα που αφορούν τις 17χρονες που έπεσαν στο κενό στην Ηλιούπολη

Θεωρείται απαράδεκτη η δημοσίευση βίντεο και του σημειώματος του κοριτσιού

Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε ο χειρισμός από τα ΜΜΕ της υπόθεσης των δυο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, στην Ηλιούπολη.

Η Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου παρήγγειλε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθεί το ενδεχόμενο αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι:

«Με αφορμή δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που αναφέρονται στη διαρροή-δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (video), από τον τόπο του συμβάντος, παραγγείλαμε τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων».

Ολόκληρη η παραγγελία προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών αναφέρει:

Τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα έχουν κατακλυσθεί, κατά κυριολεξία, με την απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (VIDEO) από τον τόπο του συμβάντος, αποκαλύπτοντας, πλην άλλων, την ταυτότητα των θυμάτων και των οικείων τους.

Η διερεύνηση της διαρροής – δημοσιοποίησης των ανωτέρω κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβλημένη ενόψει του κινδύνου που ενδέχεται να προκαλέσει στη δημόσια σφαίρα η ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων και λεπτομερειών, ιδίως ως προς την πιθανή ψυχική επιβάρυνση ή μιμητική επίδραση σε άλλους ευάλωτους ανηλίκους ή πρόσωπα με ευαλωτότητα καθώς και της ανάγκης προστασίας της προσωπικότητας, της μνήμης των ανηλίκων και της ιδιωτικής ζωής των οικείων τους.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται τα κάτωθι δημοσιεύματα:

α) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας ieidiseis.gr με τίτλο «Ηλιούπολη: Σας αγαπάμε πολύ» - Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησαν οι 17χρονες».

β) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας iefimerida.gr με τίτλο «Σημείωμα είχε αφήσει η μία από τις δύο 17χρονες που έκαναν βουτιά στο κενό».

γ) Το από 12-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας cnn.gr με τίτλο «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα»: Το συγκλονιστικό σημείωμα της 17χρονης που έπεσε στο κενό».

δ) Το από 13-5-2026 δημοσίευμα της ιστοσελίδας CNN Greece με τίτλο: «Το χρονικό της τραγωδίας στην Ηλιούπολη: Πώς τα δύο 17χρονα κορίτσια έφτασαν στην αυτοκτονία»

Παρακαλούμε να επιληφθείτε ο ίδιος ή ένας εκ των Εισαγγελέων Πρωτοδικών της Υπηρεσίας σας, για τη διακρίβωση ή μη αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων.

Υπενθυμίζουμε και την υπ’ αριθ. 11/2020 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ρεπορτάζ; Μαρία Ζαχαροπούλου