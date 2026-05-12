Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που πέφτουν στο κενό οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη και τις βλέπει γείτονας

«Ακούω κάτι κραυγές και ένα δυνατό μπαμ»

Σοκάρει το βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τη στιγμή που πέφτουν οι δύο 17χρονες και τις βρίσκει γείτονάς τους.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας εντός του γραφείου του άνδρα και περιλαμβάνει ήχο.

Ο γείτονας εργάζεται, όταν ακούει κραυγές και λίγο πριν σηκωθεί, ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, καθώς εκείνη τη στιγμή έπεσαν οι δύο κοπέλες. Εκείνος σηκώνεται να δει από το παράθυρό του και μόλις τις αντικρίζει σπεύδει έξω να τις βοηθήσει.

«Ακούω κάτι κραυγές και ένα δυνατό μπαμ. Γυρνώντας το κεφάλι είδα έξω από το γραφείο δύο κοπέλες στο πάτωμα», είπε στο Star, το οποίο και πρόβαλε το σκληρό βίντεο.

«Το ένα κορίτσι ανέπνεε. Μια κυρία κατέβηκε και προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ κατέβηκε και ο αδελφός της μιας κοπέλας, ο οποίος έπαθε σοκ όταν την είδε», πρόσθεσε ο άνδρας.

«Ο αδελφός έπαθε σοκ, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έβλεπε την αδελφή του. Έκανε σαν να ανέπνεε πολύ βαθιά», είπε στη συνέχεια για την τραγωδία.

Γιατί βούτηξαν στο κενό

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 17χρονες ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν πίσω τους την πόρτα και φόρεσαν ακουστικά, πριν πέσουν κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

Η μία 17χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ η φίλη της μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η μία από τις δύο ανήλικες βίωνε έντονα την απώλεια του πατέρα της, γεγονός που φαίνεται να την είχε επηρεάσει βαθιά ψυχολογικά.

«Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ μετά την απώλεια του πατέρα της. Ήταν κάτι που τη βάραινε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο κοριτσιών, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι της 17χρονης που διέμενε στην πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία και ποιοι παράγοντες οδήγησαν τα δύο κορίτσια σε αυτή την πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μαθήτριες δεν πήγαν σχολείο εκείνο το πρωινό και φαίνεται πως είχαν αποφασίσει να συναντηθούν λίγες ώρες πριν το τραγικό συμβάν.