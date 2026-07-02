Θανάσιμη πτώση 62χρονης από ταράτσα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

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Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Τη ζωή της έχασε μια 62χρονη γυναίκα που έπεσε από ταράτσα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η γυναίκα κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, εξαιτίας της βαρύτητας των τραυμάτων που υπέστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης (1/7), σε περιοχή κοντά στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου. Υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 62χρονη βρέθηκε στο κενό από την ταράτσα του κτιρίου, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια της πτώσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη 62χρονη μεταφέροντας την σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η γυναίκα τελικά υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ekriti.gr.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.