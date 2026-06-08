Με βαρύτατα κακουργήματα διώκεται ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς στην Κρήτη

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Οι Αρχές έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» τους δύο ταξίδια στρατολόγησης και εκπαίδευσης στη Μαλαισία

Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι πλέον ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου οδηγήθηκε το πρωί ο 37χρονος συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, διώκεται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Οι Αρχές έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» τους δύο ταξίδια στρατολόγησης και εκπαίδευσης στη Μαλαισία, σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επικοινωνίες του 37χρονου, ενώ αναμένουν και τα στοιχεία από τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν.

Αυτό που εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε επισκεφθεί δύο φορές τη Νοτιοανατολική Ασία, με το δεύτερο ταξίδι να γίνεται πριν από περίπου έναν χρόνο. Τότε, όπως φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, συνάντησε τον χειριστή του και εκπαιδευτή στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, με τον οποίο διατηρούσε τακτικές επικοινωνίες.

Ο κατηγορούμενος έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2023 και αφού έλαβε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία για να επιστρέψει και πάλι στη χώρα μας πέρυσι το καλοκαίρι, προκειμένου να δουλέψει σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος.

Μαρία Ζαχαροπούλου