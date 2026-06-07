Η επιχείρηση «ODIN» για τη σύλληψη του Παλαιστίνιου στην Κρήτη – Ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί για την κατασκευή εκρηκτικών σε στρατόπεδο της Χαμάς

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Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Ανακοινώθηκαν και επίσημα από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τα στοιχεία για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου τα ξημερώματα του Σαββάτου 6 Ιουνίου στην Κρήτη, που κατηγορείται ότι είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση για την σύλληψη του 37χρονου, που έγινε από κοινού από ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είχε την κωδικό ονομασία «ODIN», της σκανδιναβικής θεότητας που στην χριστιανική θρησκεία παραπέμπει στον 'Αγιο Νικόλαο, όπου και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 37χρονος συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και μετά από 12ωρη ανάκριση ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές στην Μαλαισία κα στην Ινδονήσια υπάρχουν στρατόπεδα της Χαμάς όπου εκπαιδεύονται τα άτομα τα οποία στρατολογούνται από τα μέλη της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 37χρονος συνελήφθη λίγες μέρες μετά από την σύλληψη δυο Παλαιστινίων στην Κύπρο, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 37χρονος συνομιλούσε με τον έναν από τους δυο συλληφθέντες, με τον οποίο είχαν εκπαιδευτεί μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία.

Ο 37χρονος είχε τεθεί υπό στενή επιτήρηση εδώ και 15 ημέρες και διαπιστώθηκε ότι είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ουσίες, που προορίζονταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, που πιθανόν να σχετίζεται με κρουαζιερόπλοιο.

Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 37χρονος στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

• κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

• αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

• εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.».

Ο 37χρονος είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία

Ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο Δευτέρα, 8 Ιουνίου, θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αθήνα για να οδηγηθεί στην εισαγγελία της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από πέντε μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα όπου ζει η οικογένεια του, η γυναικά και τα δύο παιδιά του. Στην πορεία κατά τις ίδιες πληροφορίες στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδευτήκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στην Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Ο άνθρωπος που τους εκπαίδευσε φέρεται και ως κεντρικός χειριστής τους.

Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα νοίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια ενώ πρόσφατα μετέβη στον 'Αγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών τις τελευταίες 15 μέρες καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Επίσης κατά τις ίδιες πηγές διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Μετά και τη σύλληψη και των δυο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο, σε χώρα της Ευρώπης.

Ο 37χρονος συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και κατά την 12ωρη ανάκριση που ακολούθησε ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς, πως είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία και ότι συγκέντρωνε υλικά για την κατασκευή βομβών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες.

Σε έρευνα, που έγινε στο διαμέρισμα που νοίκιαζε στα Πατήσια εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών άλλα δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες.