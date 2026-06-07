Φωτιά στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας

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Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φθιώτιδα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Μώλου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε κατοικημένη ζώνη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

Η φωτιά καίει αγροτική έκταση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν συντονισμένα προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Παρότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικίες ή ότι απαιτήθηκε απομάκρυνση πολιτών. Οι αρχές παραμένουν πάντως σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης στο πεδίο.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς, με το Πυροσβεστικό Σώμα να ενισχύει γρήγορα τις δυνάμεις στην περιοχή ώστε να περιοριστεί το μέτωπο πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται.