Χειροπέδες σε 56χρονο Γερμανό που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στα Χανιά – Τι ισχυρίστηκε

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Κατηγορείται για κατασκοπεία

Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη χθες, Σάββατο στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και θα απολογηθεί την Τρίτη.

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 56χρονος προσερχόμενος στον εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του. Επίσης ανέφερε πως είναι το χόμπι του οι φωτογραφίες και δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή.