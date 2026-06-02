Συνελήφθη μητέρα για παραμέληση ανηλίκων στην Σαντορίνη – Δύο παιδιά της αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση

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Σε βάρος τους κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες

Στη σύλληψη αλλοδαπών για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη χθες το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο ανήλικες αλλοδαπές οι οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος τους κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.