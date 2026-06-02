Δικογραφία σε βάρος 11χρονου που χτύπησε στο πρόσωπο συνομήλικό του ενώ έπαιζαν μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη

0

Κατηγορούμενοι είναι και οι γονείς του

Στο σχηματισμό δικογραφίας από το Αστυνομικό Τμήμα οδήγησε περιστατικό μεταξύ δύο 11χρονων κατά τη διάρκεια παιχνιδιού μπάσκετ σε περιοχή του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα του προηγούμενου μήνα (16/5), σε υπαίθριο χώρο της περιοχής, όταν το ένα από τα δύο παιδιά χτύπησε το άλλο στο πρόσωπο, την ώρα που έπαιζαν μπάσκετ.

Μετά από καταγγελία του πατέρα του ανήλικου που δέχθηκε την επίθεση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ανήλικου και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.