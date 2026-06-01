Γυναίκα είχε τρεις γάτες δεμένες με σκοινί στο μπαλκόνι – Της επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 17.600 ευρώ

Μία 49χρονη συνελήφθη στη δυτική Θεσσαλονίκη κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, ενώ της επιβλήθηκαν και ιδιαίτερα υψηλά διοικητικά πρόστιμα.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Ευκαρπίας από αστυνομικούς του Α.Τ. Παύλου Μελά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα εντοπίστηκε να διατηρεί στο μπαλκόνι της οικίας της τρεις γάτες δεμένες με σκοινί, όπως μετέδωσε το thestival.

Σε βάρος της 49χρονης βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 17.600 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της μετά τον έλεγχο της καταγγελίας και τη διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στο σημείο.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες.