Η ανακοίνωση των εργαζομένων στο ΨΝΑ μετά τον θάνατο ασθενούς – Πώς έγινε το έγκλημα στο Δαφνί

«Όσοι νοσηλευτές και να ήταν, δεν μπορούσε να ανατραπεί»

Τη θλίψη του για τον θάνατο ασθενούς που νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί» εκφράζει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, σημειώνοντας ότι τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι το συμβάν αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"». Όπως αναφέρει, «στο πρώην ΨΝΑ υπηρετούν 46 ψυχίατροι σε σύνολο 90 οργανικών θέσεων, ενώ σημαντικά είναι και τα κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αφού από τις 935 οργανικές θέσεις ΠΕ, ΤΕ νοσηλευτών και ΔΕ βοηθών νοσηλευτών καλυμμένες είναι μόνο οι 489».

Προσθέτει ότι το πρώην ΨΝΑ έχει φτάσει να εφημερεύει «3 φορές σε 7 ημέρες, σε επισφαλείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους. Μόνο για το έτος 2025 στα ΤΕΠ του πρώην ΨΝΑ, που με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές».

Ο Σύλλογος ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Γιαννάκος: «Βγήκε ο άλλος ασθενής στον ίδιο θάλαμο και είπε εγώ τον έπνιξα»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στις «Αποκαλύψεις» περιέγραψε το έγκλημα, τονίζοντας πως όσοι νοσηλευτές και να ήταν στο Ψυχιατρείο, δυστυχώς δεν μπορούσε να μη συμβεί.

«Έχουμε πολλές φορές καταγγείλει την υποστελέχωση των τμημάτων ψυχικής υγείας… Όμως, εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Όσοι νοσηλευτές και να ήταν, αυτό το δυσάρεστο γεγονός δεν μπορούσε να ανατραπεί», είπε χαρακτηριστικά.

«Το βράδυ 3.30 τα ξημερώματα, άκουσαν ένα θόρυβο μικρό κοντά στο νοσηλευτικό το δωμάτιο από ένα θάλαμο ασθενών. Πήγαν αμέσως και είδαν έναν ασθενή στο πάτωμα. Πίστεψαν ότι ήταν ανακοπή. Φώναξαν τους παθολόγους, τους ψυχιάτρους, έγινε ΚΑΡΠΑ για μίαμιση ώρα και δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Μετά βγήκε ο άλλος ασθενής στον ίδιο θάλαμο και είπε εγώ τον έπνιξα. Επειδή το είπε ψυχιατρικός ασθενής, ο νεκρός οδηγήθηκε για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να δούνε αν αυτό που λέει είναι πραγματικότητα», είπε μεταξύ άλλων.