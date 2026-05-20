Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Ένας τρόφιμος έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια τον συγκάτοικό του μετά από καβγά

Συνελήφθη ο 48χρονος δράστης

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, όπου ένας 59χρονος τρόφιμος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με συγκρατούμενό του, ηλικίας 48 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, όταν οι δύο άνδρες που βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο ήρθαν σε έντονο καβγά, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η συμπλοκή, όπως όλα δείχνουν, κατέληξε σε στραγγαλισμό, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να επιτεθεί στον 59χρονο και να τον σκοτώσει.

Το προσωπικό του ιδρύματος άκουσε τη φασαρία και έσπευσε άμεσα στο δωμάτιο, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον 59χρονο.

Ο 48χρονος συνελήφθη επιτόπου και βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να λάβουν κατάθεση και να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε της αιματηρής συμπλοκής.