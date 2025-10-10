Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

0

Συναγερμός στις αρχές έχει προκαλέσει ένα έγκλημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, επί της οδού Σεράφη 4, βρέθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ», δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος Ουκρανός και εντός του χώρου βρέθηκε επίσης χτυπημένος αλλά τραυματισμένος ένας 48χρονος ομοεθνής του που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την Αστυνομία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στο σημείο έχει μεταβεί και κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό.