Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα 40χρονου βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στα Καμίνια

Σε εγκληματική ενέργεια στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό πτώματος, νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης.

Το πτώμα ανήκει σε 40χρονο άνδρα, που, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου.

Σε ότι αφορά την αιτία θανάτου φέρεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, αν και τα ακριβή αίτια θα φέρει στο φως ιατροδικαστική εξέταση, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.