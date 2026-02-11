Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα 40χρονου βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στα Καμίνια

0

Σε εγκληματική ενέργεια στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό πτώματος, νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης.

Το πτώμα ανήκει σε 40χρονο άνδρα, που, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου.

Σε ότι αφορά την αιτία θανάτου φέρεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, αν και τα ακριβή αίτια θα φέρει στο φως ιατροδικαστική εξέταση, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.