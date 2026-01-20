Βγήκε από τη ΜΕΘ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα στην Κρήτη

0

«Βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου»

Βελτιώθηκε σε μεγάλο βαθμό η υγεία της 25χρονης γιατρού, η οποία είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η νεαρή ειδικευόμενη, που εργάζεται στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, πήρε εξιτήριο από τη ΜΕΘ, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη μετά από ημέρες αγωνίας.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) στις 15 Ιανουαρίου, όπου διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Πέντε ημέρες αργότερα, οι γιατροί διαπίστωσαν σταθερή βελτίωση, προχώρησαν σε αποσωλήνωση και έκριναν ότι μπορεί πλέον να συνεχίσει τη νοσηλεία της εκτός Εντατικής.

«Ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού», ανέφερε στο patris.gr η διευθύντρια της ΜΕΘ και καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της υγείας της.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή γιατρός είχε εμφανίσει έντονη ζαλάδα, ισχυρό πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό, συμπτώματα που την οδήγησαν στα Επείγοντα, όπου και διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα. Η άμεση κινητοποίηση των γιατρών και η εισαγωγή της στη ΜΕΘ αποδείχθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας της.