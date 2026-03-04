Νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης

0

Το Λιμενικό εντόπισε και περισυνέλεξε 38 άτομα

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, επιχείρηση για τη διάσωση αλλοδαπών που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο. Σύμφωνα με το Λιμενικό, τους αλλοδαπούς εντόπισε και περισυνέλεξε παραπλέον πλοίο στα 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης 4-3-2026 και αυτή την ώρα τα περίπου 38 άτομα μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες απ' όπου στη συνέχεια θα αναχωρήσουν με προορισμό χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.