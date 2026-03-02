Προσήχθη ύποπτος Γεωργιανός για κατασκοπεία κοντά στη βάση της Σούδας

0

Έχει μεταφερθεί στην Αθήνα για να εξεταστεί τι ακριβώς έκανε

Σήμανε «συναγερμός» κοντά στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, καθώς προσήχθη ένας άνδρας, ύποπτος για κατασκοπεία.

Συγκεκριμένα, ένας υπήκοος Γεωργίας, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση τα τελευταία 24ωρα, προσήχθη από την Ασφάλεια και το κλιμάκιο της ΕΥΠ, καθώς εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα πέριξ της βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο έχει μεταφερθεί στην Αθήνα για να εξεταστεί τι ακριβώς έκανε στην περιοχή και ποιος ο ρόλος του.

Να θυμίσουμε ότι οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.