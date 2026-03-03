Πρώτη καταδίκη για τον Γεωργιανό που είναι ύποπτος για κατασκοπεία στην Σούδα

0

Αρχικά κρίθηκε ένοχος στο Αυτόφωρο για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα

Στη φυλακή οδηγείται ο Γεωργιανός που προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης, στη Σούδα.

Το Αυτόφωρο καταδίκασε τον 36χρονο σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ καθώς τον έκρινε ένοχο για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα.

Το δικαστήριο δεν έδωσε αναστολή στην έφεση ενώ ο κατηγορούμενος στην απολογία του ,η οποία έγινε με τη βοήθεια μεταφράστριας, ισχυρίστηκε ότι είναι οδηγός νταλίκας.

Την ίδια ώρα η δικογραφία που αφορά στην υπόθεση της κατασκοπείας παραμένει στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής η οποία συνεχίζει την έρευνα καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να φωτογράφιζε τη ναυτική νατοϊκή βάση.

Ο 36χρονος φέρεται να φωτογράφισε ευαίσθητες εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων και ειδικά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Ford», που πρόσφατα απέπλευσε για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στον περσικό κόλπο.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου