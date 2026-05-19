Υποκλοπές: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Αναμένεται να αποστείλει επιστολή στη Βουλή, στην οποία θα επικαλείται το Σύνταγμα και σχετική νομολογία

Δεν θα παραστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα απαντήσει αρνητικά στην κλήση του από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία συνδέεται με τους χειρισμούς του στην υπόθεση των υποκλοπών, και αναμένεται να αποστείλει επιστολή στη Βουλή, στην οποία θα επικαλείται το Σύνταγμα και σχετική νομολογία, εξηγώντας ότι «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου».

Ανάλογα είχε απαντήσει το Ανώτατο Δικαστήριο όταν το καλοκαίρι του 2024 είχε ζητηθεί η κλήση της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, και του αντεισαγγελέα Αχ. Ζήση, για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και τον Ιανουάριο του ίδιου έτους όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ, Βασιλικής Βλάχου, καθώς και η κλήτευση των δικαστικών λειτουργών που ερεύνησαν το θέμα.

Μαρία Ζαχαροπούλου