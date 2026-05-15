Ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα: Προφυλακίστηκαν έξι από τους οκτώ κατηγορούμενους

0

Ένταση στα δικαστήρια από ομάδα νεαρών που φώναζε συνθήματα υπέρ τους

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους έξι από τους συνολικά οκτώ κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Οι άλλοι δύο, με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στα δικαστήρια της πρωην Σχολής Ευελπίδων επικράτησε ένταση και έγινε χρήση χημικών και κρόκου λάμψης απο τους αστυνομικούς. Από νωρίς ομάδα νεαρών, βρέθηκε στα δικαστήρια, φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης στους κατηγορούμενους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της 10ης ανακρίτριας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Κατά περίπτωση κατηγορούνται, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργανωση (κακούργημα), διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επαγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα), ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα), παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων, προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδιαν χρήση, βία κατά υπαλλήλων και παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 11 ληστείες με το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν, σύμφωνα με τις αρχές, να υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ.

Τον κύκλο των απολογιών άνοιξαν τα δυο κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση καθώς οι αρχές τους αποδίδουν ρόλο αρχηγού και υπαρχηγού.

Πρόκειται για έναν 30χρονο και τη σύντροφο του, στο σπίτι των οποίων φέρονται να πραγματοποιούνταν συναντήσεις για τη δράση της οργάνωσης. Στο σπίτι τους βρέθηκε πυροκροτητής και καμένα χαρτονομίσματα, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται είτε από απόπειρα ανατίναξης ΑΤΜ ή από ληστεία που δεν έχει ακόμα εξινχνιαστεί.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες , απολογούμενοι δήλωσαν ότι ανήκουν στον αναρχικό χώρο, ενώ σχετικά με τις 11 ληστείες που τους αποδίδονται κάποιοι εξ αυτών φέρονται να επιφυλάχθηκαν να δώσουν εξηγήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις εκ των οκτώ κατηγορουμένων φέρονται να τόνισαν στις απολογίες τους ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και αντίσταση.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου