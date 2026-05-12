Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση πίσω από τις 11 ένοπλες ληστείες – Τους υποψιάζονταν στην ΕΛ.ΑΣ και είχαν έτοιμες ομάδες στην Φθιώτιδα

Στην εξάρθρωση μίας «ιδιαίτερα επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης» που δρούσε τουλάχιστον από το 2022 και διέπραττε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες με τη χρήση βαρέως οπλισμού αναφέρθηκε ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, κατά την παρουσίαση της υπόθεσης της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα.

Όπως τόνισε, μετά τη ληστεία που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, οι επιχειρησιακές μονάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, οδηγώντας «στην επ' αυτοφώρω σύλληψη των δραστών και την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης».

Σύμφωνα με τον κ. Ντουίτση, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της οργάνωσης, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, τα οποία συμμετείχαν με διακριτούς ρόλους στη δομή της οργάνωσης, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον ακόμη δέκα ληστείες τραπεζών σε περιοχές της Αττικής και της περιφέρειας.

Ο διοικητής της ΔΑΟΕ περιέγραψε την οργάνωση ως πλήρως επαγγελματική εγκληματική δομή, η οποία δεν λειτουργούσε ευκαιριακά, αλλά προχωρούσε σε πολυήμερη προετοιμασία, κατόπτευση στόχων, χρήση κλεμμένων οχημάτων, πλαστών πινακίδων και μέτρων αντιπαρακολούθησης, με σκοπό να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από τις αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον οπλισμό που εντοπίστηκε κατά την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερα βαρύ οπλισμό», μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, γεμιστήρες, πυροκροτητές και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

«Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την επιχειρησιακή ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί», υπογράμμισε ο κ. Ντουίτσης, σημειώνοντας ότι η ακινητοποίηση των δραστών έγινε σε προεπιλεγμένο σημείο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για πολίτες.

Αναφορικά με την αστραπιαία σύλληψη των δραστών ο κ. Ντουίτσης ανέφερε ότι ήταν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, επιχειρησιακής επιμονής και αξιοποίησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης αποκάλυψε ότι η ΔΑΟΕ είχε διασκορπισμένες αρκετές ομάδες στην περιοχή της Φθιώτιδας καθώς υπήρχαν υποψίες ότι οι δράστες ετοίμαζαν κάποιο χτύπημα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αστυνόμος Β' Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 11 ληστείες τραπεζών, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τόνισε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης, και συγκεκριμένα η 26χρονη.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Όπως επισήμανε η κα Δημογλίδου η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφίες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

* χρηματικό ποσό ύψους 215.345 ευρώ,

* πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

* υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

* πέντε χειροβομβίδες,

* πέντε πιστόλια,

* μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

* πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

* αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

* πλήθος κινητών τηλεφώνων,

* έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

* πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

* γάντια σιλικόνης και εργασίας,

* εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

* πλαστή ταυτότητα,

* ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Από την ΕΛΑΣ υπογραμμίζεται ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Τέλος, οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.