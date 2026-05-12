Ληστεία στην Τιθορέα: Δίωξη για σωρεία κακουργημάτων σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή που θα μελετήσει την ογκωδέστατη δικογραφία

Αντιμέτωποι με σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων βρίσκονται , πλέον , οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος εισαγγελεας άσκησε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργανωση (κακούργημα), διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επαγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα), ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα), παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλων, προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδιαν χρήση, βία κατά υπαλλήλων και παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 5 το απόγευμα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Την ώρα που πάνοπλοι αστυνομικοί οδηγούσαν στον εισαγγελέα τους κατηγορούμενους ομάδα νεαρών, που βρισκόταν στο χώρο, φώναζε συνθήματα συμπαράστασης και χειροκροτούσε.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή που θα μελετήσει την ογκωδέστατη δικογραφία η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει καταθέσεις αλλά και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Οι κατηγορούμενοι θα περάσουν και πάλι το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου τις επόμενες ημέρες προκειμένου να απολογηθούν.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου