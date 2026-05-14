Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ με εικονικές φυσικοθεραπείες – Ζημίωσαν το δημόσιο με 120.000 ευρώ

Έγιναν τρεις συλλήψεις στον Πειραιά

Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και σε συνεργασία με τον Οργανισμό.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος: ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, που φέρεται ως ο αρχηγός και δύο ορθοπεδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών.

Σε βάρος τους και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ, σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση και χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. Επίσης κατηγορούνται για απάτη από κοινού κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου καθώς και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η δράση του κυκλωμάτος ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης του, οι ορθοπεδικοί κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι ΑΜΚΑ τους.

Οι εν λόγω ΑΜΚΑ προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριό του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προχωρούσε στις εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων.

Μάλιστα, το γεγονός της άγνοιας των ασφαλισμένων επιβεβαιώνεται, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, από το ότι σε 1.641 γνωματεύσεις δηλώνονταν ως στοιχεία επικοινωνίας ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Επιπλέον, για τον κατηγορούμενο υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ, προέκυψε ότι γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο και έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί εικονικά 1.961 παραπεμπτικά, που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, με χρήση 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων. Η συνολική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά τις 264.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8.990 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, tablet και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.