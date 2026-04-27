Συνελήφθη 24χρονος «ντελιβεράς» στον Πειραιά για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

Είχε κάλυψη το υποτιθέμενο δίκυκλο διανομής

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, που διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα με δίκυκλο όχημα, στο οποίο είχε τοποθετήσει κουτί διανομής παραγγελιών προκειμένου να καλύπτει την παράνομη δραστηριότητά του, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 25ης Απριλίου 2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής (Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α.), έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Σε έρευνα που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.064 λαθραία καπνικά προϊόντα, η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων - Νέου Φαλήρου