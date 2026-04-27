Διαμαρτυρία ΙΣΑ για την καθυστέρηση πληρωμών παρόχων υγείας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του μαστού

0

Απεστάλη και δεύτερη επιστολή στη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θ. Καρποδίνη

Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην αποπληρωμή των αμοιβών των παρόχων υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του μαστού «Δοξιάδη», εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), επανερχόμενος με νέα παρέμβαση προς τους αρμόδιους φορείς.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ απέστειλε δεύτερη επιστολή στη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θ.Καρποδίνη, στην οποία αναφέρει τα εξής: «Σε συνέχεια της από 26.03.2026 με αριθ. πρωτ. 1824 επιστολής μας, επί της οποίας ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει έως και σήμερα, επανερχόμαστε στο καίριο ζήτημα αναφορικά με την πληρωμή των αμοιβών των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων, Πολυϊατρείων και Ιατρικών Εταιρειών, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του μαστού «Δοξιάδη», εκτελώντας εξετάσεις ψηφιακής μαστογραφίας στο πλαίσιο των σχετικών προληπτικών δράσεων δημόσιας υγείας.

Και τούτο διότι συνεχίζουν να παραμένουν απλήρωτες οι υποβολές των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, που αφορούν το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του μαστού «Δοξιάδη, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την αιτία της καθυστέρησης και το επικείμενο χρονοδιάγραμμα πληρωμής».

Ο ΙΣΑ καταλήγει στην επιστολή τονίζοντας εκ νέου ότι το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς οι εργαστηριακοί ιατροί έχουν έρθει σε αδιέξοδο, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής «Οι ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στηρίζουν καθημερινά, με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, κρίσιμα προγράμματα πρόληψης που αφορούν τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων, είναι σημαντικό να διασφαλίζονται οι συνθήκες που θα τους επιτρέπουν να συνεχίζουν απρόσκοπτα το έργο τους. Η έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των δομών ΠΦΥ και τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες».