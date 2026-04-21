Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Επιστολή φορέων ΠΦΥ στον υφυπουργό Οικονομικών

Επιστολή προς τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θ. Πετραλιά, απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μαζί εννιά φορείς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του κλάδου, για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του clawback του έτους 2023 σε 12 δόσεις.

Την επιστολή συνυπογράφουν εκπρόσωποι του συνόλου, σχεδόν, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως επισημαίνεται, «όταν όλοι οι φορείς της υγείας -ιατροί, διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία, κλινικές και λοιποί πάροχοι- εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα, καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα δεν είναι κλαδικό, αλλά βαθιά συστημικό».

«Το ζήτημα του clawback δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή λογιστική εκκρεμότητα. Πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που εδώ και χρόνια υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας και εξαντλεί τις αντοχές των παρόχων», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Στην επιστολή τονίζεται ότι «το clawback έχει απωλέσει τον έκτακτο χαρακτήρα του και έχει εξελιχθεί σε έναν μόνιμο μηχανισμό μετακύλισης της υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας στους παρόχους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η είσπραξη του clawback του 2023 ξεκινά, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εκκρεμότητες προηγούμενων ετών και κυρίως του 2022, το οποίο επίσης αποπληρώνεται σε 12 δόσεις.

Η ταυτόχρονη επιβάρυνση δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, υπονομεύει τη βιωσιμότητα των μονάδων υγείας και ενέχει σοβαρό κίνδυνο αποσταθεροποίησης κρίσιμων δομών του συστήματος».

Παράλληλα, εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου με το υπουργείο Οικονομικών, καθώς -όπως σημειώνεται- μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση συνάντησης με την πολιτική ηγεσία, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των φορέων.

Οι πάροχοι υγείας επισημαίνουν ότι λειτουργούν ήδη σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον, λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους, υψηλού μισθολογικού βάρους, ανατιμήσεων σε υλικά και προμήθειες, ανάγκης συνεχών επενδύσεων σε τεχνολογία και ποιότητα, καθώς και καθυστερήσεων στις πληρωμές.

«Το σύστημα υγείας δεν μπορεί να στηρίζεται στην οικονομική εξάντληση εκείνων που το υπηρετούν καθημερινά, ούτε σε αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς διάλογο με τους ανθρώπους που κρατούν όρθιες τις δομές υγείας της χώρας», τονίζουν οι πάροχοι στην επιστολή και ζητούν τα εξής:

- Την αναστολή της διαδικασίας είσπραξης του clawback για το έτος 2023, μέχρι να ολοκληρωθεί η είσπραξη του 2022.

- Την ολοκλήρωση πρώτα της εκκαθάρισης και τακτοποίησης των προηγούμενων ετών.

- Την άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων υπουργείων, παρουσία όλων των θεσμικών φορέων.

- Την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών, με ρεαλιστικό αριθμό δόσεων, προσαρμοσμένο στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων υγείας.

- Τη θέσπιση ανώτατου πλαφόν μηνιαίας παρακράτησης, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική συνέχεια των παρόχων.

- Την ειδική μέριμνα για μικρές και μεσαίες μονάδες υγείας, περιφερειακές δομές και νησιωτικές περιοχές.

- Την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για νέο μοντέλο χρηματοδότησης της υγείας με ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς, προβλεψιμότητα και δικαιοσύνη.

«Οι φορείς του χώρου παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας για άμεση συνάντηση και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων. Η παρούσα κατάσταση δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη», καταλήγουν.