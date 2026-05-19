Σοκ στην Αυστραλία με ομογενή γιατρό: Κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

0

Τον έχουν καταγγείλει γυναίκες ασθενείς του

Σοκάρει η υπόθεση στην Αυστραλία με Έλληνα ομογενή πρώην γιατρό στο Μπρισμπέιν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με συνολικά 148 κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, ύστερα από πολυετή αστυνομική έρευνα στο Κουίνσλαντ.

Σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον 74χρονο Stellios «Stan» Theodoros, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 23 Ιουνίου.

Όπως μεταδίδει το ABC Australia, οι Αρχές απήγγειλαν στον πρώην γενικό ιατρό 94 κατηγορίες που σχετίζονται με βιασμό και ακόμη 54 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση.

Οι καταγγελίες προέρχονται από γυναίκες που είχαν εξεταστεί από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας σε ιατρικό κέντρο στο Tarragindi, προάστιο του Μπρίσμπαν.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ, τα φερόμενα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και το 2015.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Αύγουστο του 2015, όταν το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών του Upper Mount Gravatt ξεκίνησε την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Xray Cariyna». Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορές πολλών γυναικών στις αστυνομικές Αρχές, με τους ερευνητές να εξετάζουν σειρά καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο 74χρονος φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες, ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου 40 ετών.

Ο πρώην οικογενειακός γιατρός εργαζόταν για πολλά χρόνια στο Wellers Hill Medical Centre, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, πέρυσι απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας, ενώ πριν από λίγους μήνες του απαγορεύτηκε επ’ αόριστον να αιτηθεί ξανά άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Μία από τις πρώην ασθενείς που προχώρησαν σε καταγγελία μίλησε στο ABC Australia και χαρακτήρισε την απαγγελία κατηγοριών ως «τεράστια ανακούφιση». «Άργησαν πολύ να έρθουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την εξέλιξη της έρευνας.

Την ίδια στιγμή, ο Detective Sergeant Denis Silk κάλεσε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αστυνομικές Αρχές ή ανώνυμα με το Crime Stoppers, τονίζοντας ότι οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές και εξετάζονται επιπλέον στοιχεία γύρω από την υπόθεση.