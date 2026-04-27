Με λαμπρότητα διεξήχθη η παρέλαση της ελληνικής ομογένειας στην καρδιά του Μανχάταν για την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας

Οι θεατές κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου χειροκροτούσαν αδιάκοπα κάθε τμήμα της πομπής

Με τη συμμετοχή χιλιάδων ομογενών, δεκάδων συλλόγων, κοινοτήτων, σχολείων και οργανώσεων από τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, το Κονέκτικατ, τον Καναδά και την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν η μεγάλη ελληνική παρέλαση για την 205η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη χρονιά τον συμβολικό χαρακτήρα της κορυφαίας εκδήλωσης του απόδημου ελληνισμού.

Η παρέλαση ξεκίνησε στη 1:30 το μεσημέρι υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, με πρόεδρο της φετινής διοργάνωσης τον Λου Κάτσο, αντιπροέδρους τους Γιάννη Στρουμπάκη, Γιώργο Παραλέμο, Γιώργο Βενιζέλο και Γιώργο Μειντάση, εκτελεστική διευθύντρια τη Γεωργία Κοντζαμάνη και υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης τον Σταύρο Παπαγερμανό.

Μεγάλοι τελετάρχες της φετινής παρέλασης ήταν ο επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης και ο εφοπλιστής Νικόλας Τσάκος, ενώ ως οργανωτικοί τελετάρχες τιμήθηκαν η οργάνωση Hellenic Initiative και η Capital Link του Νικόλα και Όλγας Μπορνόζη. Τιμητικοί τελετάρχες ανακηρύχθηκαν ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος και ο πολιτικός διοικητής του Αγ. Όρους στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής.

Την παρέλαση άνοιξε η έφιππη φρουρά της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ακολουθούμενη από το λάβαρο της Ομοσπονδίας και τις σημαίες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από ιστορικά λάβαρα της Ελληνικής Επανάστασης, μεταξύ αυτών των Καλαβρύτων, της Καλαμάτας, της Μάνης, της Εξόδου του Μεσολογγίου, της Κρήτης, του Πόντου και του Ρήγα Φεραίου. Στην ίδια ενότητα συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς που με τον κρότο από τα καρφιά των τσαρουχιών τους προκάλεσαν δέος στους θεατές. Οι Εύζωνες παρέλασαν περήφανοι θυμίζοντας τους αθάνατους ήρωες του '21 και καταχειροκροτήθηκαν καθ' όλη τη διαδρομή. Ξεχωριστή ήταν επίσης η μεταφορά της σημαίας της Ακρόπολης από αριστούχους μαθητές ελληνικών κοινοτήτων.

Συμμετείχαν επίσης η Κορακιάνα φιλαρμονική «Σπύρος Σαμάρας» από την Κέρκυρα, το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, πολιτιστικό και χορευτικό συγκρότημα από τη Λάρισα, καθώς και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο κυρίως μέρος της παρέλασης συμμετείχαν υπό τους ήχους ελληνικών εμβατηρίων -όπως η "Μακεδονία Ξακουστή"- δεκάδες άρματα και εκπρόσωποι ελληνορθόδοξων ενοριών, κοινοτήτων και οργανώσεων μεταξύ άλλων ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδος, η Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, Παγκυπριακή Φιλαρμονική Ορχήστρα, η Ομοσπονδία Αμερικανοκυπριακών Οργανώσεων FCAO, το Αμερικανοκυπριακό Επιμελητήριο, η Παγκυπριακή Ένωση Αμερικής, η AHEPA, η Παναρκαδική Ομοσπονδία, οι κρητικές οργανώσεις Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ, η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία, η Ελληνική Ένωση Νομικών και η Ένωση Ελληνίδων Επαγγελματιών.

Το "παρών" ακόμη έδωσαν δεκάδες ιστορικά και τοπικά σωματεία, όπως οι Πόντιοι, οι Χιώτες, οι Μακεδόνες, οι Ηπειρώτες, οι Λάκωνες, οι Δωδεκανήσιοι, οι Μεσσήνιοι, οι Θρακιώτες, οι Σαμιώτες και οι Κερκυραίοι, καθώς και ελληνικά σχολεία, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις από πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή νέων, με πανεπιστημιακές ενώσεις και μαθητικούς συλλόγους να δίνουν δυναμικό "παρών".

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και οι βουλευτές Αθανάσιος Παπαθανάσης από τη ΝΔ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην παρέλαση παρέστησαν επίσης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα και ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπυρίδων Διαμαντόπουλος.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπήθηκε απο τον πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον Αντώνη Αλεξανδρίδη, την Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυ Αγλαΐα Μπαλτά και τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Ν. Υόρκη πρέσβη Ιφιγένεια Καναρά.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησαν η Αναπ. Επικεφαλής της πρεσβείας στην Ουάσιγκτον Μυριάνθη Σπαθή και ο Γενικός Πρόξενος στη Ν. Υόρκη Κυριάκος Πογιατζής.

Την παρουσίαση της παρέλασης ανέλαβαν ο Δημήτρης Α. Φίλιος, ο Δημήτρης Φιλιππίδης ο Μιχαήλ Στράτης και η Μαριάννα Αποστολάτου.

Σημαντική ήταν και η παρουσία σωμάτων ασφαλείας και δημοσίων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η τελετουργική μπάντα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Υπηρεσίας Σωφρονιστικών Καταστημάτων, της Υπηρεσίας Πάρκων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων.

Οι θεατές κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου χειροκροτούσαν αδιάκοπα κάθε τμήμα της πομπής, σε μια επιτυχημένη παρέλαση που συνδύασε για ακόμα μια χρονιά ιστορική μνήμη, εκκλησιαστική παρουσία, συλλογική οργάνωση και ισχυρό μήνυμα διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας στις νεότερες γενιές της διασποράς.

Νωρίτερα, στον Καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας στο Μανχάταν τελέστηκε η επίσημη εορταστική δοξολογία, χοροστατούντος του αρχιεπίσκοπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου.

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε και μία υπόσχεση, όλοι μαζί, ότι βεβαίως αγωνιζόμαστε για δημοκρατία και ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά εάν χρειαστεί δίνουμε υπόσχεση υπό το βλέμμα της Παναγίας που μας κοιτάει από ψηλά, ότι θα πράξουμε το ίδιο με τους προγόνους μας, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή μας, προκειμένου να προασπίσουμε την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Χρόνια Πολλά Ελλάδα, Χρόνια Πολλά Κύπρο» ανέφερε ο πρόεδρος της βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά το πέρας της δοξολογίας.

Στη δοξολογία παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος της Ν. Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι «η ιστορία της Ν. Υόρκης δεν μπορεί να ειπωθεί χωρίς τους Ελληνοαμερικανούς».

«Η ανεξαρτησία δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι θρίαμβος απέναντι στις αντιξοότητες, απόρριψη της καταπίεσης, μαρτυρία μικρών πράξεων αλληλεγγύης που, χρόνο με τον χρόνο, εξελίχθηκαν σε κίνημα. Δεν είναι κάτι που χαρίζεται. Είναι κάτι που κατακτάται. Σε κάθε εκδοχή της, όπου κι αν πραγματοποιήθηκε — στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο — το έργο της ανεξαρτησίας υπήρξε έργο των ανθρώπων» ανέφερε ο κ. Μαμντάνι.