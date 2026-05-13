Στην απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Διεκδικούν μεταξύ άλλων διπλασιασμό μισθών, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Ζητούν την επίλυση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων.

Με κεντρικό σύνθημα «Ως εδώ», η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) κάνει λόγο για υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και συνεχή υποβάθμιση των αποδοχών τους.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν μεταξύ άλλων διπλασιασμό μισθών, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Με 24ωρη απεργία συμμετέχει στην κινητοποίηση και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

«Αποκτήσαμε στο ΕΣΥ υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πρωτίστως από δωρεές και κοινοτικά κονδύλια, δευτερευόντως από εθνικούς πόρους (λόγω της γνωστής υποχρηματοδότησης του συστήματος), γίνονται υπεραπαραίτητα έργα κτιριακών αναβαθμίσεων των υγειονομικών μονάδων που σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν κινδύνεψαν ασθενείς και προσωπικό από πτώσεις σοβάδων και άλλων δυσλειτουργιών. Προσωπικό όμως δεν έχουμε να τα δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών. Παρότι γίνονται προκηρύξεις το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό», αναφέρει η Ομοσπονδία.

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα, προκειμένου να καταστεί ελκυστικό το ΕΣΥ για εργασία. Μέτρα όπως επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών, αύξηση ωρομισθίου, κίνητρα», τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.