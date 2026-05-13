Εικοσιτετράωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ για σήμερα – Τι διεκδικεί

Συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Εικοσιτετράωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία κήρυξε για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που έχουν ορίσει τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.

- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

- Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.

- Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

- Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

- Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

- Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

- Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

- Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.

- Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».