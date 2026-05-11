Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Ηλικιωμένος πνίγηκε στο λιμάνι πέφτοντας στο νερό με το μηχανάκι του

Στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία πνοή του

Τελικά δεν τα κατάφερε ο ηλικιωμένος που έπεσε με το μηχανάκι του στη θάλασσα στο λιμάνι του Μεσολογγίου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Στα νερά του λιμανιού Μεσολογγίου έπεσε ένας ηλικιωμένος με το δίκυκλο που οδηγούσε. Έγινε αντιληπτός και ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο ενώ ένας ιδιοκτήτης σκάφους που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι βούτηξε στα νερά για να βοηθήσει, μετέδωσε η ιστοσελίδα aixmi.

Ανασύρθηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.